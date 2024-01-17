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В Днепре 17 января не будет света: по каким адресам и почему

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре 17 января не будет света: по каким адресам и почему

Сегодня, 17 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Энергетическая: 1, 3, 5, 15;
  • ул. Матросская: 39, 41;
  • ул. Новокрымская: 47, 49, 51, 53;
  • пер. Архитектурный: 1-8;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 40-48 (четные), 146-К.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что должникам из Днепра могут отключить воду и тепло.

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