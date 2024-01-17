В Днепре 17 января не будет света: по каким адресам и почему

Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте…

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