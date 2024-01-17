В Днепре 17 января не будет света: по каким адресам и почему

Сегодня, 17 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что должникам из Днепра могут отключить воду и тепло.
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Александра Лучка
Автор:
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