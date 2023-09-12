У Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси

У Дніпрі сьогодні, 12 вересня, будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 12 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 12 по 14 вересня відключатимуть газ: усі адреси.
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