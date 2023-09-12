У Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси

Ще є час зарядити телефон!

У Дніпрі сьогодні, 12 вересня, будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 12 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Кротова: 1-Б;

вул. Краснопільська: 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А;

просп. Богдана Хмельницького: 116;

Запорізьке шосе: 30-Л, 40, 56, 56-А, 60, 60-К, 68;

вул. Мукаша Салакунова: 16-К.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 12 по 14 вересня відключатимуть газ: усі адреси.

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