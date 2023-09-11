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  • У Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній: де саме та коли

У Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній: де саме та коли

Сьогодні 22:02
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Звузять проїжджу частину Січеславської Набережної.

Новости Днепра про У Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній: де саме та коли

Мова йде про ділянку шляху на розі вулиць Січеславської Набережної та Княгині Ольги. Тут хочуть відремонтувати трамвайну колію. Роботи планують розпочати о 9 ранку 18 вересня.

Скільки триватиме ремонт не уточнюється. 

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра. Через ремонтні роботи тимчасово не їздитимуть деякі трамваї, а саме:

  • Трамваї №7, №12 та №17 курсуватимуть до площі Старомостової через вулицю Вокзальну;
  • Трамваї №19 коротять до площі Десантників (район Амурського мосту). 

Ділянку шляху, де проведуть ремонт мають огородити та встановити відповідні попереджувальні знаки. Окрім цього – забезпечити рух пішоходів та зберегти наявні інженерні мережі. 

Після закінчення робіт комунальники повинні привести територію до ладу. Зауважимо, що міський голова поки що не підписав розпорядження, тому воно ще не набрало чинності. 

Новости Днепра про У Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній: де саме та коли

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Новости Днепра про У Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній: де саме та колиУкраїнська

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