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У Дніпрі з 12 по 14 вересня відключатимуть газ: усі адреси

Сьогодні 18:40
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У Дніпрі запланували чергове відключення газу.

Новости Днепра про У Дніпрі з 12 по 14 вересня відключатимуть газ: усі адреси

Як повідомили в дніпровській філії Газмережі, найближчими днями запланували нове відключення газу. 

Більшість адрес знаходяться в приватному секторі. Газ повернуть після кінця ремонтних робіт. 

12 вересня

  • вулиця Старокозацька, 78в.

13 вересня

  • вулиця В. Сліпака, 30, 32;
  • проспект Б. Хмельницького, 63, 65, 67.

14 вересня

  • вулиця Гіляровського, 111, 115, 117, 133, 135, 124, 150, 162, 168, 157;
  • вулиця Попудренко, 114, 116, 130, 132, 136, 140. 

Відразу публікуємо наступну хвилю відключень, яка розпочнеться наступного тижня. 

19 вересня

  • вулиця Лоцманська, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15;
  • вулиця Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88. 

20 вересня 

  • вулиця Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119;
  • провулок Водопровідний, 2, 6.

25 вересня

  • вулиця Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49. 

Зверніть увагу! Під час проведення ремонтних робіт необхідно забезпечити доступ газовиків. 

Нагадаємо, раніше ми писали про важливе звернення представників Газмережі до дніпрян. Окрім цього, розповідали, коли мешканцям Дніпра замінять лічильники газу: кому саме та що треба знати. А також, чи треба передавати показники лічильника, якщо газом не користуєтесь. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з 12 по 14 вересня відключатимуть газ: усі адресиУкраїнська

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