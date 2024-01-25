У частині Дніпра раптово зникло світло через технологічні порушення: що відомо

У частині Дніпра раптово зникло світло.

У четвер, 25 січня, у Дніпрі сталося технологічне порушення. Через це без світла залишились сотні квартир. Це переважно будинки на 12 кварталі. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє Центральна енергетична компанія.

Світла наразі немає:

вулиця 152-ї Дивізії: 1, 3А, 5;

вулиця Автобуду: 1-3, 5-9, 11-21 (непарні);

вулиця Автобуду: 1-3, 5-9, 11-21 (непарні); вулиця Академіка Янгеля: 22, 35, 37, 38А, 39-43-81 (непарні);

вулиця Архітектора Заболотного: 1-26;

вулиця Бориса Кротова: 1Б;

вулиця Будівельників: 23;

вулиця Василя Сліпака: 1А, 2-26, 28, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 66;

вулиця Гладкова: 47;

вулиця Грушова: 1-12, 14, 16;

вулиця Донська: 1, 5А, 7;

вулиця Енергетична: 2А, 7, 9, 11, 14А;

вулиця Івана Франка: 1-12, 13А, 14-30, 31А, 32-34, 36-41, 43-57 (непарні);

вулиця Киргизька: 1, 3, 5А, 10;

вулиця Корейська: 2,4,6,8А,10,12;

вулиця Краснопільська: 1, 2, 3В, 5А, 6Б, 7, 8, 11А, 13Б,15;

вулиця Матроська: 1-38, 40, 42-48,50,52;

вул. Молодіжна: 2-32, 34;

вулиця Новокримська: 50,52,54,56,58;

вулиця Осипа Бодянського: 1-6, 7А, 8-18,20,24;

вул. Панельна: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10А,11А, 13-34,36;

вулиця Перемоги: 200-216 (парні);

вулиця Ржевська: 2,4,6,8,10;

вулиця Робоча: 77;

вулиця Софіївська: 1,3,4,5А,6,8,10,12,14,16;

вулиця Шинна 3,4;

провулок Івана Франка: 1,3,5,7,9,11,13,15;

провулок Ключовий: 1,3,5;

провулок Матроський: 1-8,10,12,14,17,19,23,25;

провулок Молодіжний: 14А,15;

проспект Богдана Хмельницького: 42, 48-58 (парні), 59, 60, 62-68, 70-90 (парні), 92-102, 103Б,104-108,110,112,114,116,139,144,160;

тупик Будівельний: 2-8,10,11,12.

Світло повернуть, як тільки розберуться з проблемами. Ремонтники уже на місцях, зауважили в компанії.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні також перебої з водопостачанням.

Зауважимо, раніше ЦЕК опублікував перелік адрес, де можуть відключити світло за борги.

Читайте також:

Українська

Автор: