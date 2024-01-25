У частині Дніпра раптово зникло світло через технологічні порушення: що відомо
У частині Дніпра раптово зникло світло через технологічні порушення: що відомо
Сьогодні 11:16
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У частині Дніпра раптово зникло світло.
У четвер, 25 січня, у Дніпрі сталося технологічне порушення. Через це без світла залишились сотні квартир. Це переважно будинки на 12 кварталі. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє Центральна енергетична компанія.
Світла наразі немає:
вулиця 152-ї Дивізії: 1, 3А, 5;
вулиця Автобуду: 1-3, 5-9, 11-21 (непарні);
вулиця Академіка Янгеля: 22, 35, 37, 38А, 39-43-81 (непарні);
вулиця Архітектора Заболотного: 1-26;
вулиця Бориса Кротова: 1Б;
вулиця Будівельників: 23;
вулиця Василя Сліпака: 1А, 2-26, 28, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 66;
вулиця Гладкова: 47;
вулиця Грушова: 1-12, 14, 16;
вулиця Донська: 1, 5А, 7;
вулиця Енергетична: 2А, 7, 9, 11, 14А;
вулиця Івана Франка: 1-12, 13А, 14-30, 31А, 32-34, 36-41, 43-57 (непарні);
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