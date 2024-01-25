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В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известно

Сегодня 11:16
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В части Днепра внезапно исчез свет.

Новости Днепра про В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известно

В четверг, 25 января, в Днепре произошло технологическое нарушение. Поэтому без света остались сотни квартир. Это преимущественно дома на 12 квартале. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Центральная энергетическая компания.

Света пока нет:

  • улица 152-й Дивизии: 1, 3А, 5;
  • улица Автостроительная: 1-3, 5-9, 11-21 (нечетные);
  • улица Академика Янгеля: 22, 35, 37, 38А, 39-43-81 (нечетные);
  • улица Архитектора Заболотного: 1-26;
  • улица Бориса Кротова: 1Б;
  • улица Строителей: 23;
  • улица Василия Слипака: 1А, 2-26, 28, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 66;
  • улица Гладкова: 47;
  • улица Грушевая: 1-12, 14, 16;
  • улица Донская: 1, 5А, 7;
  • улица Энергетическая: 2А, 7, 9, 11, 14А;
  • улица Ивана Франко: 1-12, 13А, 14-30, 31А, 32-34, 36-41, 43-57 (нечетные);
  • улица Кыргызская: 1, 3, 5А, 10;
  • улица Корейская: 2,4,6,8А,10,12;
  • улица Краснопольская: 1, 2, 3В, 5А, 6Б, 7, 8, 11А, 13Б, 15;
  • улица Матросская: 1-38, 40, 42-48,50,52;
  • ул. Молодежная: 2-32, 34;
  • улица Новокрымская: 50,52,54,56,58;
  • улица Осипа Бодянского: 1-6, 7А, 8-18, 20, 24;
  • ул. Панельная: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10А,11А, 13-34,36;
  • улица Победы: 200-216 (четные);
  • улица Ржевская: 2,4,6,8,10;
  • улица Рабочая: 77;
  • улица Софиевская: 1,3,4,5А,6,8,10,12,14,16;
  • улица Шинная 3,4;
  • переулок Ивана Франко: 1,3,5,7,9,11,13,15;
  • переулок Ключевой: 1,3,5;
  • переулок Матросский: 1-8,10,12,14,17,19,23,25;
  • переулок Молодежный: 14А,15;
  • проспект Богдана Хмельницкого: 42, 48-58 (четные), 59, 60, 62-68, 70-90 (четные), 92-102, 103Б,104-108,110,112,114,116,139,144,160;
  • тупик Строительный: 2-8,10,11,12.

Свет вернут, как только разберутся с проблемами. Ремонтники уже на местах, отметили в компании.

Напомним, в Днепре сегодня также перебои с водоснабжением.

Напомним, ранее ЦЭК опубликовал перечень адресов, где могут отключить свет за долги.

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Новости Днепра про В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известноУкраїнська Новости Днепра про В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известноРусский

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