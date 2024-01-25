В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известно

В четверг, 25 января, в Днепре произошло технологическое нарушение. Поэтому без света остались сотни квартир. Это преимущественно дома на 12 квартале. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Центральная энергетическая компания.
Света пока нет:
Свет вернут, как только разберутся с проблемами. Ремонтники уже на местах, отметили в компании.
Напомним, в Днепре сегодня также перебои с водоснабжением.
Напомним, ранее ЦЭК опубликовал перечень адресов, где могут отключить свет за долги.
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