У багатьох мешканців Дніпра знижено тиск подачі води: деталі

Сьогодні, 19 грудня, у нагірній частині Соборного району – від Запорізького шосе до просп. Д. Яворницького – знижено тиск подачі води.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійних робіт на вул. Південна, 8.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт знижено тиск водопостачання в селищі Ігрень.
Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі з 20 грудня курсуватиме приміський потяг Dnipro City…
Цієї суботи, 23 грудня, ботанічний сад ДНУ знову відчинить свої…
Підготуйтеся!
У Дніпрі з'явилася петиція, у якій прохають перейменувати одну із…