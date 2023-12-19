У багатьох мешканців Дніпра знижено тиск подачі води: деталі

Тримайте вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 19 грудня, у нагірній частині Соборного району – від Запорізького шосе до просп. Д. Яворницького – знижено тиск подачі води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Південна, 8.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт знижено тиск водопостачання в селищі Ігрень.

Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла.

Читайте також:

Українська

Автор: