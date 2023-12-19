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Відключення світла у Дніпрі 19 грудня: причина та адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про Відключення світла у Дніпрі 19 грудня: причина та адреси

Сьогодні, 19 грудня, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Квартальна: 36;
  • вул. Інженерна: 7-В, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вулиця Вроцлавська: 2;
  • вул. Козака Мамая: 12-20 (парні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Відключення світла у Дніпрі 19 грудня: причина та адресиУкраїнська

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