Відключення світла у Дніпрі 19 грудня: причина та адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 19 грудня, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Квартальна: 36;

вул. Інженерна: 7-В, 12;

вул. Казакевича: 9;

вулиця Вроцлавська: 2;

вул. Козака Мамая: 12-20 (парні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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