У многих жителей Днепра снижено давление подачи воды: детали

Сегодня, 19 декабря, в нагорной части Соборного района – от Запорожского шоссе до просп. Д. Яворницкого – снижено давление подачи воды.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийных работ на ул. Южная, 8.
Также в связи с проведением аварийных работ снижено давление водоснабжения в поселке Игрень.
Нормативное давление обещают возобновить в течение дня.
Обновлено: также в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение: ул. 9 Мая, ул. Охотничья, ул. Февральская, ул. Дунайская, ул. Спокойная, ул. Омельницкая, ул. Пятихатская, ул. Толбухина, ул. Уильямса, 99-165, ул. Берёзовая.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света.
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Александра Лучка
Автор:
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