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У многих жителей Днепра снижено давление подачи воды: детали

Сегодня 10:00
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Держите дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про У многих жителей Днепра снижено давление подачи воды: детали

Сегодня, 19 декабря, в нагорной части Соборного района – от Запорожского шоссе до просп. Д. Яворницкого – снижено давление подачи воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Причина – проведение аварийных работ на ул. Южная, 8.

Новости Днепра про У многих жителей Днепра снижено давление подачи воды: детали

Также в связи с проведением аварийных работ снижено давление водоснабжения в поселке Игрень.

Новости Днепра про У многих жителей Днепра снижено давление подачи воды: детали

Нормативное давление обещают возобновить в течение дня.

Обновлено: также в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение: ул. 9 Мая, ул. Охотничья, ул. Февральская, ул. Дунайская, ул. Спокойная, ул. Омельницкая, ул. Пятихатская, ул. Толбухина, ул. Уильямса, 99-165, ул. Берёзовая.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света.

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