Тихін-Леон, Рагнар та Хлоя: як називали новонароджених у Дніпропетровській області

Останнім часом батьки часто називають дітей стародавніми українськими іменами та запозиченими іменами з інших країн.

Серед найпоширеніших імен для хлопчиків залишаються: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Данило, Лев та інші.

Дівчат часто називали Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, Вікторія, Дарина (Дар’я), Єва, Єлизавета, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Поліна, Софія, Соломія.

Серед екзотичних імен виділяються: Аміхрон, Оріон Орест, Персида, Хлоя, Рагнар, Квітослава та Сержик.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпрі діти зможуть безкоштовно сходити до планетарію.

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