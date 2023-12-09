Тихін-Леон, Рагнар та Хлоя: як називали новонароджених у Дніпропетровській області

Серед найпоширеніших імен для хлопчиків залишаються: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Данило, Лев та інші.
Дівчат часто називали Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, Вікторія, Дарина (Дар’я), Єва, Єлизавета, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Поліна, Софія, Соломія.
Серед екзотичних імен виділяються: Аміхрон, Оріон Орест, Персида, Хлоя, Рагнар, Квітослава та Сержик.
Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпрі діти зможуть безкоштовно сходити до планетарію.
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Козенко Антон
Автор:
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