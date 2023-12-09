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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков

Сьогодні 08:55
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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков

Виконуючи свій військовий обов’язок загинув наш земляк Артем Веприков.

Чоловіку було лише 37 років.

Справжній солдат – це про нього. Він ніколи не був байдужим до своєї важкої чоловічої роботи – захищати рідну землю, – сказано у повідомленні.

Український герой захищав Батьківщину та кожного з нас.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем ВеприковУкраїнська

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