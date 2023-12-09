На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков.

Виконуючи свій військовий обов’язок загинув наш земляк Артем Веприков.
Чоловіку було лише 37 років.
Справжній солдат – це про нього. Він ніколи не був байдужим до своєї важкої чоловічої роботи – захищати рідну землю, – сказано у повідомленні.
Український герой захищав Батьківщину та кожного з нас.
Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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