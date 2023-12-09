Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области

Среди самых распространенных имен для мальчиков остаются: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Даниил, Лев и другие.
Девушек часто называли Анастасия, Анна, Алиса, Валерия, Виктория, Дарья (Дарья), Ева, Елизавета, Эмилия, Мария, Милана, Мирослава, Полина, София, Соломия.
Среди экзотических имен выделяются: Амихрон, Орион Орест, Персида, Хлоя, Рагнар, Квитослав и Сержик.
Недавно мы сообщали о том, что в Днепре дети смогут бесплатно сходить в планетарий.
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Козенко Антон
Автор:
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