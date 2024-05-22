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ТОП-5 нових вакансій з високою зарплатою у Дніпрі: до 75 тисяч гривень

Сьогодні 13:57
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У Дніпрі за минулий тиждень з’явилися нові вакансії з високою зарплатою.

Новости Днепра про ТОП-5 нових вакансій з високою зарплатою у Дніпрі: до 75 тисяч гривень

Роботодавці Дніпра обіцяють зарплату від 35 тисяч гривень до 70 тисяч гривень та гідні умови праці.

Про це повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Так, з 13 по 19 травня, у Дніпрі з’явилися такі вакансії:

  • Керівник проєкту (продажі) у компанії «Expert». Обов’язки: обробка вхідних теплих заявок у листуванні, аудіо- відео- спілкуванні, консультація клієнтів по освітнім курсам та доведення клієнта до продажу, виконання плану. Зарплата: до 75 тисяч гривень. Контактний номер: (097)9440969.
  • Таргетолог та SMM-спеціаліст на завод з виготовлення натурального корму для домашніх улюбленців “Stardale”. Обов’язки: розробка та впровадження стратегій таргетованої реклами для просування продукції Stardale на різних платформах (Facebook, Instagram, Google Ads), аналіз ефективності рекламних кампаній та внесення відповідних коректив. Зарплата: до 60 тисяч гривен. Подробиці за телефоном: (066)6600033.
  • Зварювальник у компанію «СклоДизайн». Обов’язки: зварювання металевих конструкцій (лофт перегородки) згідно з технічними кресленнями та інструкціями, забезпечення якісної роботи зварювання та дотримання стандартів виробництва, вміння працювати з ручним та електроінструментом. Зарплата: до 50 тисяч гривен. Подробиці за телефоном: (067)5222504.
  • Автомеханік з ремонту кермових рейок у спеціалізованій автомайстерні «Rectavracia». Обов’язки: ремонт та обслуговування кермових рейок у відповідності до вимог та стандартів компанії, діагностика проблем та пошук шляхів їх вирішення, проведення необхідних тестів та перевірок для підтвердження правильності ремонту. Зарплата: до 40 тисяч гривень. Подробиці за телефоном: (067)3635602.
  • Майстер з манікюру та педикюру у салонах краси «BLOOM». Обов’язки: вміння робити європейський, класичний, комбінований та апаратний манікюр й педикюр, стежити за трендами nail-дизайну та відтворювати їх. Зарплата: до 35 тисяч гривень. Деталі за телефоном: (095)9287879.

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Новости Днепра про ТОП-5 нових вакансій з високою зарплатою у Дніпрі: до 75 тисяч гривеньУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 нових вакансій з високою зарплатою у Дніпрі: до 75 тисяч гривеньРусский

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