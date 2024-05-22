ТОП-5 новых вакансий с высокой зарплатой в Днепре: до 75 тысяч гривен

В Днепре за прошлую неделю появились новые вакансии с высокой зарплатой.

Работодатели Днепра обещают зарплату от 35 тысяч гривен до 70 тысяч гривен и достойные условия труда.

Об этом сообщили в Инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Так, с 13 по 19 мая, в Днепре появились следующие вакансии:

Руководитель проекта (продажи) у компании «Expert». Обязанности: обработка входящих теплых заявок в переписке, аудио- видео-общении, консультация клиентов по образовательным курсам и доведение клиента до продаж, выполнение плана. Зарплата: до 75 тысяч гривен. Контактный номер: (097) 9440969.

Таргетолог и SMM-специалист на заводе по изготовлению натурального корма для домашних любимцев Stardale. Обязанности: разработка и внедрение стратегий таргетированной рекламы для продвижения продукции Stardale на разных платформах (Facebook, Instagram, Google Ads), анализ эффективности рекламных кампаний и внесение соответствующих корректив. Зарплата: до 60 тысяч гривен. Подробности по телефону: (066)6600033.

Сварщик в компанию «СтеклоДизайн». Обязанности: сварка металлических конструкций (лофт перегородки) согласно техническим чертежам и инструкциям, обеспечение качественной работы сварки и соблюдение стандартов производства, умение работать с ручным и электроинструментом. Зарплата: до 50 тысяч гривен. Подробности по телефону: (067)5222504.

Автомеханик по ремонту рулевых рельсов в специализированной автомастерской «Rectavracia». Обязанности: ремонт и обслуживание рулевых рельсов в соответствии с требованиями и стандартами компании, диагностика проблем и поиск путей их решения, проведение необходимых тестов и проверок для подтверждения правильности ремонта. Зарплата: до 40 тысяч гривен. Подробности по телефону: (067) 3635602.

Мастер по маникюру и педикюру в салонах красоты BLOOM. Обязанности: умение делать европейский, классический, комбинированный и аппаратный маникюр и педикюр, следить за трендами nail-дизайна и воспроизводить их. Зарплата: до 35 тысяч гривен. Подробности по телефону: (095)9287879.

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