ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info пройшлися містом та зібрали ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях та в торгових центрах Дніпра.
Ця гойдалка у зелених гілках новорічного дерева та прикрашені великою кількістю новорічних куль знаходяться на вулиці Яворницького у Дніпрі. Така фотозона до душі не тільки відвідувачам закладу, який її облаштував, а й дітям і дорослим, що прогулюються тут.
Відразу кілька фотозон знаходяться біля ресторану на Ливарній. Є тут і незвичайний автомобіль, на даху якого багато подарунків та м’яка іграшка.
Є альтанка зі столом, буквально «обліплена» ведмедиками «Тедді». Вони на даху альтанки, на стінах, за столом – величезні та м’які ведмеді вже стали героями сотень фотографій.
Також поряд знаходиться фотозона з величезними цукерками та пряниковим чоловічком. Вона, як і альтанка з ведмедиками, користується популярністю серед містян.
Практично навпроти ТЦ «Пасаж» біля ресторану розмістилося кілька величезних червоних ялинкових куль.
У самому «Пасажі» встановлено цілу фотозону з ялинками, ковзанами, штучним снігом та різдвяними віночками.
На пішохідній частині вулиці Короленка, біля одного із закладів з’явилася велика кількість «подарунків» – білих величезних коробок пов’язаних червоною «стрічкою», червона машина, ведмедик «Тедді», кілька ялинок та багато новорічних гірлянд.
Біля кафе-кондитерської неподалік вулиці Короленка, на проспекті Яворницького, з’явилися декорації у вигляді коробочок із подарунками. Всі вони виконані в різних відтінках фіолетового кольору, а поруч із входом стоїть щось на кшталт «Снігової кулі», але снігу там немає, а є симпатичний пряничний замок. Така декорація припаде до душі маленьким дітям.
Поруч із рестораном на місці колишнього кінотеатру «Родина» з’явилася незвичайна фотзона – новорічний візок, прикрашений гілками сосни, фігуркою Санта-Клауса, новорічними цукерками у біло-червоних тонах.
Ще одна новорічна фотозона знаходиться у ТЦ «Мост-Сіті». Вона виконана у червоно-жовтих тонах. Тут можна зробити як фото із друзями, так і на самоті. Декорація символізує ялинкову іграшку, в яку може сісти герой фото, поряд стоять кілька символічних ялинок із новорічних кульок.
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