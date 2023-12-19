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  • ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Сьогодні 17:35
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Власники торгових мереж, магазинів та ресторанів Дніпра продовжують прикрашати зону навколо своїх закладів новорічними декораціями. Тематичні іграшки, кульки, ялинки та символи привертають увагу перехожих, перетворюючи простір біля магазину чи ресторану на фотозону.

Журналісти dnepr.info пройшлися містом та зібрали ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях та в торгових центрах Дніпра.

Ця гойдалка у зелених гілках новорічного дерева та прикрашені великою кількістю новорічних куль знаходяться на вулиці Яворницького у Дніпрі. Така фотозона до душі не тільки відвідувачам закладу, який її облаштував, а й дітям і дорослим, що прогулюються тут.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Відразу кілька фотозон знаходяться біля ресторану на Ливарній. Є тут і незвичайний автомобіль, на даху якого багато подарунків та м’яка іграшка.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Є альтанка зі столом, буквально «обліплена» ведмедиками «Тедді». Вони на даху альтанки, на стінах, за столом – величезні та м’які ведмеді вже стали героями сотень фотографій.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Також поряд знаходиться фотозона з величезними цукерками та пряниковим чоловічком. Вона, як і альтанка з ведмедиками, користується популярністю серед містян.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Практично навпроти ТЦ «Пасаж» біля ресторану розмістилося кілька величезних червоних ялинкових куль.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

У самому «Пасажі» встановлено цілу фотозону з ялинками, ковзанами, штучним снігом та різдвяними віночками.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

На пішохідній частині вулиці Короленка, біля одного із закладів з’явилася велика кількість «подарунків» – білих величезних коробок пов’язаних червоною «стрічкою», червона машина, ведмедик «Тедді», кілька ялинок та багато новорічних гірлянд.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Біля кафе-кондитерської неподалік вулиці Короленка, на проспекті Яворницького, з’явилися декорації у вигляді коробочок із подарунками. Всі вони виконані в різних відтінках фіолетового кольору, а поруч із входом стоїть щось на кшталт «Снігової кулі», але снігу там немає, а є симпатичний пряничний замок. Така декорація припаде до душі маленьким дітям.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Поруч із рестораном на місці колишнього кінотеатру «Родина» з’явилася незвичайна фотзона – новорічний візок, прикрашений гілками сосни, фігуркою Санта-Клауса, новорічними цукерками у біло-червоних тонах.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Ще одна новорічна фотозона знаходиться у ТЦ «Мост-Сіті». Вона виконана у червоно-жовтих тонах. Тут можна зробити як фото із друзями, так і на самоті. Декорація символізує ялинкову іграшку, в яку може сісти герой фото, поряд стоять кілька символічних ялинок із новорічних кульок.

Новости Днепра про ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

 

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