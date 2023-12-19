ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях Дніпра: ведмедики Тедді, величезні цукерки та червоні кулі (ФОТО)

Власники торгових мереж, магазинів та ресторанів Дніпра продовжують прикрашати зону навколо своїх закладів новорічними декораціями. Тематичні іграшки, кульки, ялинки та символи привертають увагу перехожих, перетворюючи простір біля магазину чи ресторану на фотозону.

Журналісти dnepr.info пройшлися містом та зібрали ТОП-10 новорічних фотозон на вулицях та в торгових центрах Дніпра.

Ця гойдалка у зелених гілках новорічного дерева та прикрашені великою кількістю новорічних куль знаходяться на вулиці Яворницького у Дніпрі. Така фотозона до душі не тільки відвідувачам закладу, який її облаштував, а й дітям і дорослим, що прогулюються тут.

Відразу кілька фотозон знаходяться біля ресторану на Ливарній. Є тут і незвичайний автомобіль, на даху якого багато подарунків та м’яка іграшка.

Є альтанка зі столом, буквально «обліплена» ведмедиками «Тедді». Вони на даху альтанки, на стінах, за столом – величезні та м’які ведмеді вже стали героями сотень фотографій.

Також поряд знаходиться фотозона з величезними цукерками та пряниковим чоловічком. Вона, як і альтанка з ведмедиками, користується популярністю серед містян.

Практично навпроти ТЦ «Пасаж» біля ресторану розмістилося кілька величезних червоних ялинкових куль.

У самому «Пасажі» встановлено цілу фотозону з ялинками, ковзанами, штучним снігом та різдвяними віночками.

На пішохідній частині вулиці Короленка, біля одного із закладів з’явилася велика кількість «подарунків» – білих величезних коробок пов’язаних червоною «стрічкою», червона машина, ведмедик «Тедді», кілька ялинок та багато новорічних гірлянд.

Біля кафе-кондитерської неподалік вулиці Короленка, на проспекті Яворницького, з’явилися декорації у вигляді коробочок із подарунками. Всі вони виконані в різних відтінках фіолетового кольору, а поруч із входом стоїть щось на кшталт «Снігової кулі», але снігу там немає, а є симпатичний пряничний замок. Така декорація припаде до душі маленьким дітям.

Поруч із рестораном на місці колишнього кінотеатру «Родина» з’явилася незвичайна фотзона – новорічний візок, прикрашений гілками сосни, фігуркою Санта-Клауса, новорічними цукерками у біло-червоних тонах.

Ще одна новорічна фотозона знаходиться у ТЦ «Мост-Сіті». Вона виконана у червоно-жовтих тонах. Тут можна зробити як фото із друзями, так і на самоті. Декорація символізує ялинкову іграшку, в яку може сісти герой фото, поряд стоять кілька символічних ялинок із новорічних кульок.

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