Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме оренда квартири 31 грудня.
Найдешевша пропозиція щодо оренди квартир подобово знайшлася на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Квартира однокімнатна, розташована неподалік ТЦ «Дафі», знаходиться на другому поверсі багатовквартирного будинку. В ній 4 спальних місця, є техніка, інтернет, посуд. Вартість оренди може змінюватись в залежності від кількості осіб, які хочуть заселитися в цю квартиру та тривалості самої оренди.
Зняти квартиру на вулиці Чапленка у Дніпрі коштуватиме 700 грн на добу. Знаходиться житло на першому поверсі. У ньому нещодавно провели ремонт, є необхідна техніка для проживання. Квартира однокімнатна, в ній 2 спальних місця та загальна площа 20 кв м, так що відпочити великою компанією тут не вийде.
Аналогічну однокімнатну квартиру за 799 грн можна зняти на житловому масиві Лівобережний-3. Вона на 10 кв м більше, ніж попередня, знаходиться у клубному будинку із закритою територією. На додачу орендар зможе скористатися паркомісцем.
За 850 грн за добу можна орендувати двокімнатну квартиру в районі вулиці Курчатова у Дніпрі. У квартирі 6 спальних місць, є постільна білизна, туалетне приладдя, техніка, посуд та проведений інтернет. З комфортом тут зможуть розміститися 4 особи. Але курити у квартирі заборонено і сильно шуміти теж. Не здадуть її в оренду і тим, кому ще не виповнилося 23 роки.
Неподалік автовокзалу в новорічну ніч винайняти квартиру можна за 900 грн. У ній два спальних місця, нещодавно було проведено ремонт, нова техніка та меблі.
Орендувати квартиру в самому центрі Дніпра, на проспекті Яворницького коштуватиме 1,5 тис грн на добу. У ній 2 кімнати, 4 спальних місця, нещодавно був зроблений євроремонт, є техніка, меблі. Знаходиться на останньому-поверхі будинку-хрущовки. Ціна вказана за розміщення у квартирі 4-х осіб. За кожного наступного доведеться доплатити ще 150 грн.
Зняти квартиру на Слобожанському проспекті коштуватиме 850 грн. Розміститись у ній зможуть близько 10 осіб. Квартира трикімнатна, ремонт у ній косметичний.
За 1,2 тис грн у Дніпрі на Новий рік можна винайняти трикімнатну квартиру на Запорізькому шосе. Квартира розрахована максимум на 6 осіб, є кабельна, інтернет, гаряча вода, техніка, посуд, постільна білизна.
Зняти двокімнатну квартиру на набережній, неподалік «Мост-Сіті» обійдеться в 800 грн у стуки. Розміститися в ній зможуть до 4 осіб. Серед плюсів житла – вид на річку, гарний ремонт та нові меблі.
У районі проспекту Поля орендувати житло на добу коштуватиме 800 грн. У квартирі дві кімнати, вона знаходиться на останньому, п’ятому поверсі будинку, є необхідна техніка та меблі, поряд парк. У ній 4 спальних місця.
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Ирина
Автор:
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