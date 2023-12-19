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  • Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Сьогодні 12:58
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Наближається Новий рік і частина мешканців Дніпра зустрічатиме його не в родинному колі, а з друзями чи у великій компанії. Заощадити на замовлення столика в ресторані або відгородитися від інших галасливих компаній можна винайнявши квартиру на новорічну ніч.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме оренда квартири 31 грудня.

Найдешевша пропозиція щодо оренди квартир подобово знайшлася на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Квартира однокімнатна, розташована неподалік ТЦ «Дафі», знаходиться на другому поверсі багатовквартирного будинку. В ній 4 спальних місця, є техніка, інтернет, посуд. Вартість оренди може змінюватись в залежності від кількості осіб, які хочуть заселитися в цю квартиру та тривалості самої оренди.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Зняти квартиру на вулиці Чапленка у Дніпрі коштуватиме 700 грн на добу. Знаходиться житло на першому поверсі. У ньому нещодавно провели ремонт, є необхідна техніка для проживання. Квартира однокімнатна, в ній 2 спальних місця та загальна площа 20 кв м, так що відпочити великою компанією тут не вийде.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Аналогічну однокімнатну квартиру за 799 грн можна зняти на житловому масиві Лівобережний-3. Вона на 10 кв м більше, ніж попередня, знаходиться у клубному будинку із закритою територією. На додачу орендар зможе скористатися паркомісцем.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

За 850 грн за добу можна орендувати двокімнатну квартиру в районі вулиці Курчатова у Дніпрі. У квартирі 6 спальних місць, є постільна білизна, туалетне приладдя, техніка, посуд та проведений інтернет. З комфортом тут зможуть розміститися 4 особи. Але курити у квартирі заборонено і сильно шуміти теж. Не здадуть її в оренду і тим, кому ще не виповнилося 23 роки.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Неподалік автовокзалу в новорічну ніч винайняти квартиру можна за 900 грн. У ній два спальних місця, нещодавно було проведено ремонт, нова техніка та меблі.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Орендувати квартиру в самому центрі Дніпра, на проспекті Яворницького коштуватиме 1,5 тис грн на добу. У ній 2 кімнати, 4 спальних місця, нещодавно був зроблений євроремонт, є техніка, меблі. Знаходиться на останньому-поверхі будинку-хрущовки. Ціна вказана за розміщення у квартирі 4-х осіб. За кожного наступного доведеться доплатити ще 150 грн.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Зняти квартиру на Слобожанському проспекті коштуватиме 850 грн. Розміститись у ній зможуть близько 10 осіб. Квартира трикімнатна, ремонт у ній косметичний.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

За 1,2 тис грн у Дніпрі на Новий рік можна винайняти трикімнатну квартиру на Запорізькому шосе. Квартира розрахована максимум на 6 осіб, є кабельна, інтернет, гаряча вода, техніка, посуд, постільна білизна.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

Зняти двокімнатну квартиру на набережній, неподалік «Мост-Сіті» обійдеться в 800 грн у стуки. Розміститися в ній зможуть до 4 осіб. Серед плюсів житла – вид на річку, гарний ремонт та нові меблі.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

У районі проспекту Поля орендувати житло на добу коштуватиме 800 грн. У квартирі дві кімнати, вона знаходиться на останньому, п’ятому поверсі будинку, є необхідна техніка та меблі, поряд парк. У ній 4 спальних місця.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших

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Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевшихУкраїнська Новости Днепра про Скільки коштує оренда квартири на Новий рік у Дніпрі: ТОП-10 найдешевшихРусский

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