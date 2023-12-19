ТОП-10 новогодних фотозон на улицах Днепра: мишки Тедди, огромные конфеты и красные шары (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прошлись по городу и собрали ТОП-10 новогодних фотозон на улицах и в торговых центрах Днепра.
Эта качель в зеленых ветках новогоднего дерева и украшенные большим количеством новогодних шаров находятся на улице Яворницкого в Днепре. Такая фотозона по душе не только посетителям заведения, которое ее оборудовало, но и прогуливающимся здесь детям и взрослым.
Сразу несколько фотозон находятся у ресторана на Литейной. Есть тут и необычный автомобиль, на крыше которого много подарков и мягкая игрушка.
Есть беседка со столом, буквально «облепленная» мишками «Тедди». Они на крыше беседки, на стенах, за столом – огромные и мягкие медведи уже стали героями сотен фотографий.
Также рядом находится фотозона с огромными конфетами и пряничным человечком. Она, как и беседка с мишками, пользуется популярностью среди горожан.
Практически напротив ТЦ «Пассаж» возле ресторана разместились несколько огромных красных елочных шаров.
В самом «Пассаже» установлена целая фотозона с елками, коньками, искусственным снегом и рождественскими веночками.
На пешеходной части улицы Короленко, возле одного из заведений появилось большое количество «подарков» — белых огромных коробок обвязанных красной «лентой», красная машина, мишка «Тедди», несколько елок и много-много новогодних гирлянд.
Возле кафе-кондитерской неподалеку от улицы Короленко, на проспекте Яворницкого, появились декорации в виде коробочек с подарками. Все они выполнены в разных оттенках фиолетового цвета, а рядом с входом стоит что-то типа «Снежного шара» но снега там нет, а есть симпатичный пряничный замок. Такая декорация придется по душе маленьким детям.
Рядом с рестораном на месте бывшего кинотеатра «Родина» появилась необычная фотзона – новогодняя повозка, украшенная ветками сосны, фигуркой Санта-Клауса, новогодними конфетами в бело-красных тонах.
Еще одна новогодняя фотозона находится в ТЦ «Мост-Сити». Она выполнена в красно-желтых тонах. Здесь можно сделать как фото с друзьями, так и в одиночестве. Декорация символизирует елочную игрушку, в которую может сесть герой фото, рядом стоят несколько символических елок из новогодних шариков.
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