Терміново: у Дніпрі поліцейські розшукують 6-річного хлопчика

У Дніпрі поліція розшукує 6-річного Макара Орешкіна.
24 квітня близько 09:20 хлопчик пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 125 см, худорлявої статури, очі сіро-голубі, світле волосся.
Був одягнутий: синя спортивна куртка, салатова шапка, сині штани.
Якщо ви бачили хлопчика або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (099) 050-14-19 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області 8-й день шукають 14-річну дівчину.
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