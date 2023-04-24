Терміново: у Дніпрі поліцейські розшукують 6-річного хлопчика

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі поліція розшукує 6-річного Макара Орешкіна.

24 квітня близько 09:20 хлопчик пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 125 см, худорлявої статури, очі сіро-голубі, світле волосся.

Був одягнутий: синя спортивна куртка, салатова шапка, сині штани.

Якщо ви бачили хлопчика або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (099) 050-14-19 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області 8-й день шукають 14-річну дівчину.

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