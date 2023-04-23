Пішла з подругою та не повернулась: у Дніпропетровській області 8-й день шукають 14-річну дівчину

На Дніпропетровщині розшукують дівчину-підлітка.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

14-річна Аліна Подситнік пішла з дому в селищі Мар’ївка Синельниківського району та не повернулася. Як розповіли рідні дівчини, вона пішла гуляти разом з подругою. Дівчат розшукували більше тижня. Вчора одну із них знайшли.

Тепер правоохоронці встановлюють місцезнаходження 14-річної Аліни.

Прикмети Аліни: зріст 164 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в темну куртку та темні штани.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити до поліції за телефоном (068) 562 33 73.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській та Запорізькій області шукають двох подруг.

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