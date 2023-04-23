Пішла з подругою та не повернулась: у Дніпропетровській області 8-й день шукають 14-річну дівчину

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
14-річна Аліна Подситнік пішла з дому в селищі Мар’ївка Синельниківського району та не повернулася. Як розповіли рідні дівчини, вона пішла гуляти разом з подругою. Дівчат розшукували більше тижня. Вчора одну із них знайшли.
Тепер правоохоронці встановлюють місцезнаходження 14-річної Аліни.
Прикмети Аліни: зріст 164 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в темну куртку та темні штани.
Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити до поліції за телефоном (068) 562 33 73.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській та Запорізькій області шукають двох подруг.
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