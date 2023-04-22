На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують 14-річних дівчаток

Дівчат уже тиждень розшукують близькі та поліцейські. Жителів регіону закликають долучитися до пошуку. Повідомляється, що зниклі можуть перебувати не тільки в Дніпропетровській області, а й у Запорізькій.
Прикмети Аделіни: зріст 162 см, середньої статури, коротке темне волосся, карі очі. Одягнена була в темну куртку та спортивні штани. Особливі прикмети: шрами від порізів на лівій руці.
Прикмети Аліни: зріст 164 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в темну куртку та темні штани.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місцезнаходження дітей, прохання повідомити за номерами:
+38-068-777-0-112 або 102.
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