На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують 14-річних дівчаток

14 квітня дві неповнолітні дівчини з села Мар'ївка Синельниківського району Аліна Подситнік та Аделіна Пляка вийшли з дому і досі не повернулися.

Дівчат уже тиждень розшукують близькі та поліцейські. Жителів регіону закликають долучитися до пошуку. Повідомляється, що зниклі можуть перебувати не тільки в Дніпропетровській області, а й у Запорізькій.

Прикмети Аделіни: зріст 162 см, середньої статури, коротке темне волосся, карі очі. Одягнена була в темну куртку та спортивні штани. Особливі прикмети: шрами від порізів на лівій руці.

Прикмети Аліни: зріст 164 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в темну куртку та темні штани.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місцезнаходження дітей, прохання повідомити за номерами:

+38-068-777-0-112 або 102.

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