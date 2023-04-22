Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують 14-річних дівчаток

Сьогодні 14:54
просмотров

14 квітня дві неповнолітні дівчини з села Мар'ївка Синельниківського району Аліна Подситнік та Аделіна Пляка вийшли з дому і досі не повернулися.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують 14-річних дівчаток

Дівчат уже тиждень розшукують близькі та поліцейські. Жителів регіону закликають долучитися до пошуку. Повідомляється, що зниклі можуть перебувати не тільки в Дніпропетровській області, а й у Запорізькій. 

Прикмети Аделіни: зріст 162 см, середньої статури, коротке темне волосся, карі очі. Одягнена була в темну куртку та спортивні штани. Особливі прикмети: шрами від порізів на лівій руці.

Прикмети Аліни: зріст 164 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в темну куртку та темні штани.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місцезнаходження дітей, прохання повідомити за номерами:
+38-068-777-0-112 або 102.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують 14-річних дівчаток

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують 14-річних дівчатокУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують 14-річних дівчатокРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Серед шарфів і шапок: у секонд-хенді Дніпра в боксі з товарами знайшли кота (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:37
    Серед шарфів і шапок: у секонд-хенді Дніпра в боксі з товарами знайшли кота (ФОТО)

    Секонд-хенд - це спражня лотерея. Одного дня там можна купити…

    Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у дерево
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у дерево

    У п'ятницю, 21 квітня, у Кривому Розі сталася смертальна ДТП.…

    Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повістку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:29
    Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повістку

    Брати Борисенки із Дніпра прославилися завдяки третьому сезону української "Фабрики…

    У Дніпрі на вулиці Березинській сталася ДТП, через що утворився великий затор (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У Дніпрі на вулиці Березинській сталася ДТП, через що утворився великий затор (ФОТО)

    У суботу, 22 квітня, у Дніпрі на вулиці Березинській сталася…

    Наверх