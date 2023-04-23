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  • Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку

Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку

Сегодня 09:08
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В Днепропетровской области разыскивают девушку-подростка.

Новости Днепра про Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

14-летняя Алина Подситник ушла из дома в поселке Марьевка Синельниковского района и не вернулась. Как рассказали родные девушки, она пошла гулять вместе с подругой. Девушек разыскивали больше недели. Вчера одну из них нашли.

Теперь правоохранители устанавливают местонахождение 14-летней Алины.

Приметы Алины: рост 164 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Была одета в темную куртку и темные брюки.

Просьба всем, кто имеет любую информацию о месте пребывания ребенка, сообщить в полицию по телефону (068) 562 33 73.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской и Запорожской области ищут двух подруг.

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Новости Днепра про Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушкуУкраїнська Новости Днепра про Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушкуРусский

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