Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
14-летняя Алина Подситник ушла из дома в поселке Марьевка Синельниковского района и не вернулась. Как рассказали родные девушки, она пошла гулять вместе с подругой. Девушек разыскивали больше недели. Вчера одну из них нашли.
Теперь правоохранители устанавливают местонахождение 14-летней Алины.
Приметы Алины: рост 164 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Была одета в темную куртку и темные брюки.
Просьба всем, кто имеет любую информацию о месте пребывания ребенка, сообщить в полицию по телефону (068) 562 33 73.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской и Запорожской области ищут двух подруг.
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