Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу раніше

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі трамваї №16 закінчать свою роботу раніше.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Богдана Хмельницького в районі вул. Ігоря Сікорського.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову відкриють ТЦ, в який влучила ракета два місяці тому.
Читайте також:
Автор:
Для будь-якого виду трудової діяльності, у тому числі й продажу…
У Дніпрі облаштували зону для тренування собак.
Чоловіку вже повідомили про підозру.
У ТРК "Апполо" анонсували дату відкриття торговельного центру, який два…