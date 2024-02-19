Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу раніше

Важлива інформація!

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі трамваї №16 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Богдана Хмельницького в районі вул. Ігоря Сікорського.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

від вул. Ігоря Сікорського о 21:21;

від вул. Бориса Кротова 21:52.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову відкриють ТЦ, в який влучила ракета два місяці тому.

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