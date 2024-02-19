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  • Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу раніше

Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу раніше

Сьогодні 17:41
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу раніше

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі трамваї №16 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Богдана Хмельницького в районі вул. Ігоря Сікорського.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від вул. Ігоря Сікорського о 21:21;
  • від вул. Бориса Кротова 21:52.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову відкриють ТЦ, в який влучила ракета два місяці тому.

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Новости Днепра про Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу ранішеУкраїнська

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