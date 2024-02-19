Срочно: 19 февраля в Днепре популярный трамвай закончит работу раньше

Сегодня, 19 февраля, в Днепре трамваи №16 закончат свою работу раньше.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на просп. Богдана Хмельницького в районе ул. Игоря Сикорского.
Последние отправления с конечных остановок:
Учитывайте эту информацию во время планирования поездок!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад.
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