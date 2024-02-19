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Срочно: 19 февраля в Днепре популярный трамвай закончит работу раньше

Сегодня 17:41
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Важная информация!

Новости Днепра про Срочно: 19 февраля в Днепре популярный трамвай закончит работу раньше

Сегодня, 19 февраля, в Днепре трамваи №16 закончат свою работу раньше.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на просп. Богдана Хмельницького в районе ул. Игоря Сикорского.

Последние отправления с конечных остановок:

  • от ул. Игоря Сикорского в 21:21;
  • от ул. Бориса Кротова 21:52.

Учитывайте эту информацию во время планирования поездок!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад.

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Новости Днепра про Срочно: 19 февраля в Днепре популярный трамвай закончит работу раньшеУкраїнська Новости Днепра про Срочно: 19 февраля в Днепре популярный трамвай закончит работу раньшеРусский

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