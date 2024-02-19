В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

У парку Зелений Гай з’явилося обладнання для тренування собак.
Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.
Як зазначили комунальники, люди давно просили, аби в парку зробили зону для тренування домашніх улюбленців.
Усе це обладнання спрямоване на формування дисциплінованості, фізичного розвитку, поліпшення координації та спритності у песиків. Обладнання призначене для використання як досвідченими кінологами, так і звичайними любителями прогулянок зі своїми пухнастими улюбленцями, – йдеться у повідомленні.
Є смуга перепон.
Різні конструкції якими можна побігати.
Також є лавки з цікавим собачим дизайном.
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