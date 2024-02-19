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В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

Сьогодні 16:48
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У Дніпрі облаштували зону для тренування собак.

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

У парку Зелений Гай з’явилося обладнання для тренування собак. 

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.

Як зазначили комунальники, люди давно просили, аби в парку зробили зону для тренування домашніх улюбленців. 

У Зеленому Гаю досить підхожа для цього локація, адже місця вистачає аби собаки побігали, пограли та досить вільно себе почували. Тепер тут встановлені різної висоти барʼєри, похила стіна, та комплекс, який має назву “окоп”.
 
Усе це обладнання спрямоване на формування дисциплінованості, фізичного розвитку, поліпшення координації та спритності у песиків. Обладнання призначене для використання як досвідченими кінологами, так і звичайними любителями прогулянок зі своїми пухнастими улюбленцями, – йдеться у повідомленні.
Власники собак вже протестували нові атракціони разом зі своїми вихованцями. Зокрема, кінологиня з 35-річним стажем Марина, привела сюди своїх трьох пухнастиків, які із задоволенням побавилися на смузі перепон. 
 

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

Є смуга перепон.

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

Різні конструкції якими можна побігати. 

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

Також є лавки з цікавим собачим дизайном. 

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра тепер можна тренувати собак

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