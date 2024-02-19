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  • Протягом місяця у Дніпрі чоловік крав товари з побутових магазинів: клав у кишені та йшов

Протягом місяця у Дніпрі чоловік крав товари з побутових магазинів: клав у кишені та йшов

Сьогодні 16:19
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Чоловіку вже повідомили про підозру.
Новости Днепра про Протягом місяця у Дніпрі чоловік крав товари з побутових магазинів: клав у кишені та йшов

Фото умовне.

Протягом місяця в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий чоловік крав речі з побутових магазинів.

Як повідомили у поліції, зловмисник заходив до магазинів та брав товари з полиць, після цього він ховав їх до кишені та йшов, не розрахувавшись.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що до крадіжок причетний раніше судимий за майнові злочини 30-річний житель Синельниківщини.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ст. 185 (крадіжка) та ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Новости Днепра про Протягом місяця у Дніпрі чоловік крав товари з побутових магазинів: клав у кишені та йшов

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокат з Дніпра робив з айтівців псевдоволонтерів, аби ті могли втекти з України.

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Новости Днепра про Протягом місяця у Дніпрі чоловік крав товари з побутових магазинів: клав у кишені та йшовУкраїнська

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