Протягом місяця у Дніпрі чоловік крав товари з побутових магазинів: клав у кишені та йшов

Протягом місяця в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий чоловік крав речі з побутових магазинів.
Як повідомили у поліції, зловмисник заходив до магазинів та брав товари з полиць, після цього він ховав їх до кишені та йшов, не розрахувавшись.
Оперативники кримінальної поліції встановили, що до крадіжок причетний раніше судимий за майнові злочини 30-річний житель Синельниківщини.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ст. 185 (крадіжка) та ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокат з Дніпра робив з айтівців псевдоволонтерів, аби ті могли втекти з України.
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