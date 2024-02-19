На протяжении месяца в Днепре мужчина воровал товары из бытовых магазинов: клал в карманы и уходил

Мужчине уже сообщили о подозрении.

На протяжении месяца в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра неизвестный мужчина воровал вещи из бытовых магазинов.

Как сообщили в полиции, злоумышленник заходил в магазины и брал товары с полок, после этого он прятал их в карманы и уходил, не рассчитавшись.

Оперативники криминальной полиции установили, что к кражам причастен ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель Синельниковщины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ст. 185 (кража) и ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины.

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