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  • Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Сьогодні 11:05
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Вчора по всьому Дніпру не було води, світла, телефонного зв'язку та Інтернету, не ходив комунальний транспорт та частина мешканців міста не пішла на роботу. Більшість торгових мереж, аптек та інших магазинів також не працювали, тому що були знеструмлені. Купити продукти можна було тільки за готівку  та переважно в маленьких магазинчиках, де стояли генератори, або в торгових точках, де продавці відпускали товар з ліхтариками в руках.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зробили фоторепортаж, як місто пережило вчорашній блекаут.

Побачити світ можна було лише в магазинах із працюючими генераторами. Дізнатися, що торгова точка відкрила можна було вже підході до неї. Техніка, що подає електроенергію, працювала досить шумно.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Банкомати не працювали, зняти гроші та розрахуватися карткою було неможливо, тому скрізь відпускали товар лише за готівку.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

У магазинах, що працюють на генераторах, спостерігався ажіотаж.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Більшість великих магазинів було закрито.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

У тих, де не було світла надвечір у торговому залі розмістили ліхтарики, щоб люди могли купити їжу та запускали всього по кілька людей. Через велику кількість охочих скупитися біля входу до магазинів вишиковувалися черги на кілька метрів.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Не менший ажіотаж спостерігався й у торгових точках з водою.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Черги тут почалися ще 23 увечері, 24 вдень – продовжились. Вони були не великі, але стабільні.

У деяких будинках можна було набрати технічну воду із підвалу.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Поки мешканці стояли у черзі, комунальники продовжували виконувати свою роботу.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Черг на заправках до вечора вчорашнього дня не було, але бензин можна було купити тільки по талонах або через застосунок.

Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Заправки працювали від генераторів.

Надвечір в деяких районах Дніпра почало з’являтися вода та світло з опаленням, або щось одне з цього.

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Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)Українська Новости Днепра про Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)Русский

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