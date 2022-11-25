Технічна вода з підвалу та черги до магазинів без світла: як мешканці Дніпра пережили вчорашній блекаут (ФОТО)

Вчора по всьому Дніпру не було води, світла, телефонного зв'язку та Інтернету, не ходив комунальний транспорт та частина мешканців міста не пішла на роботу. Більшість торгових мереж, аптек та інших магазинів також не працювали, тому що були знеструмлені. Купити продукти можна було тільки за готівку та переважно в маленьких магазинчиках, де стояли генератори, або в торгових точках, де продавці відпускали товар з ліхтариками в руках.

Журналісти dnepr.info зробили фоторепортаж, як місто пережило вчорашній блекаут.

Побачити світ можна було лише в магазинах із працюючими генераторами. Дізнатися, що торгова точка відкрила можна було вже підході до неї. Техніка, що подає електроенергію, працювала досить шумно.

Банкомати не працювали, зняти гроші та розрахуватися карткою було неможливо, тому скрізь відпускали товар лише за готівку.

У магазинах, що працюють на генераторах, спостерігався ажіотаж.

Більшість великих магазинів було закрито.

У тих, де не було світла надвечір у торговому залі розмістили ліхтарики, щоб люди могли купити їжу та запускали всього по кілька людей. Через велику кількість охочих скупитися біля входу до магазинів вишиковувалися черги на кілька метрів.

Не менший ажіотаж спостерігався й у торгових точках з водою.

Черги тут почалися ще 23 увечері, 24 вдень – продовжились. Вони були не великі, але стабільні.

У деяких будинках можна було набрати технічну воду із підвалу.

Поки мешканці стояли у черзі, комунальники продовжували виконувати свою роботу.

Черг на заправках до вечора вчорашнього дня не було, але бензин можна було купити тільки по талонах або через застосунок.

Заправки працювали від генераторів.

Надвечір в деяких районах Дніпра почало з’являтися вода та світло з опаленням, або щось одне з цього.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: