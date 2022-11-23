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Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Сьогодні 18:03
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Сьогодні Україну рф знову обстріляла ракетами. Через удари по критичній інфраструктурі по всій країні було відключено світло, у кількох містах зникла вода. У Дніпрі пропало світло, через це тролейбуси та трамваї перестали ходити. Не працюють світлофори на дорогах великі заторів. Відчуваються перебої зі зв'язком, роботою Інтернету як мобільного, так і стаціонарного.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали добірку фото Дніпра без світла.

На найжвавіших ділянках доріг автомобілі стоять у пробках. Рух не регулюється.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

У той же час містяни стоять у чергах на маршрутки, комунальний транспорт не ходить.

Вуличне освітлення не працює, мешканці користуються ліхтариками.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Або підсвічують собі дорогу мобільними телефонами.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Також під час руху вулицею багато пішоходів «користуються» тим, що повз їдуть машини з увімкненими фарами і таким чином підсвічують дорогу.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

У вікнах будинків немає світла, лише подекуди видніється  слід ліхтариків.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Біля МАФів та магазинів просто оазис світла.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Подейкують, що десь у Дніпрі вже почало з’являтися світло у багатоквартирних будинках.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Електрика є на житлових масивах Сокіл, Тополя, де-не-де в центрі міста. Частина житлового масива Перемога та весь Придніпровськ – ще без світла.

Новости Днепра про Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

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