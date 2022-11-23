Місто поглинула темрява: як виглядав Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Сьогодні Україну рф знову обстріляла ракетами. Через удари по критичній інфраструктурі по всій країні було відключено світло, у кількох містах зникла вода. У Дніпрі пропало світло, через це тролейбуси та трамваї перестали ходити. Не працюють світлофори на дорогах великі заторів. Відчуваються перебої зі зв'язком, роботою Інтернету як мобільного, так і стаціонарного.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку фото Дніпра без світла.

На найжвавіших ділянках доріг автомобілі стоять у пробках. Рух не регулюється.

У той же час містяни стоять у чергах на маршрутки, комунальний транспорт не ходить.

Вуличне освітлення не працює, мешканці користуються ліхтариками.

Або підсвічують собі дорогу мобільними телефонами.

Також під час руху вулицею багато пішоходів «користуються» тим, що повз їдуть машини з увімкненими фарами і таким чином підсвічують дорогу.

У вікнах будинків немає світла, лише подекуди видніється слід ліхтариків.

Біля МАФів та магазинів просто оазис світла.

Подейкують, що десь у Дніпрі вже почало з’являтися світло у багатоквартирних будинках.

Електрика є на житлових масивах Сокіл, Тополя, де-не-де в центрі міста. Частина житлового масива Перемога та весь Придніпровськ – ще без світла.

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