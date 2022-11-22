Як правильно підключити генератор до мережі та в яких будинках його можна використовувати

Поки що в Дніпрі діють аварійні та планові відключення електрики мешканцям багатоквартирних будинків залишається чекати, поки енергетики закінчать балансувати систему, користуватися ліхтариками, повербанками та свічками, а от мешканці приватного сектору можуть практично не помітити відсутності світла, якщо куплять генератор.

Слід зазначити, що цей пристрій — це багато в чому те, без чого власники таких домівок обійтися не можуть, оскільки від електрики в їх будинках залежить не тільки наявність світла та працюючого комп’ютера, а й робота опалювального газового котла. Коли немає електрики, такий котел просто зупинить свою роботу, оскільки регулюванням температури і всілякими датчиками в ньому «займається» електрика.

Журналісти dnepr.info розбиралися, як правильно запускати генератор, щоб він приносив лише користь і не призвів до короткого замикання.

Правила експлуатації

Генератори ніколи не можна використовувати у квартирах. Їх можна встановлювати тільки на відкритому повітрі та на відстані не ближче ніж 6 метрів від вікон або дверей. При цьому відстань до стін будинку має бути більше метра. За таких умов самі розумієте, навіть на балконі багатоповерхівки встановити генератор не вийде.

До речі, зберігати поруч із генератором каністру із бензином теж заборонено. Її потрібно тримати щонайменше за кілька метрів від техніки, а краще – в іншому приміщенні.

Купуючи генератор, завжди потрібно суворо дотримуватися інструкції від виробника.

У таку погоду, як зараз, пристрій потрібно захищати від дощу та води. Мокрий генератор – джерело небезпеки, оскільки, доторкнувшись до пристрою або підключених до нього приладів можна отримати удар струмом.

Як вмикати

Заправляти «електромашину» потрібно тільки тоді, коли вона суха, охолола після роботи і вимкнена з мережі. Користуючись генератором розрахуйте заздалегідь необхідну кількість палива на кілька годин роботи.

Використовувати генератор досить легко – його потрібно просто заправити бензином та включити у розетку. Але перед цим потрібно відключити будинок від зовнішньої електромережі. Якщо машина буде включена в мережу і при цьому енергокомпанія вирішить знову подати електрику до будинку власника генератора, то зустріч двох ліній струму призведе до короткого замикання і в кращому випадку вийде обладнання з ладу. У найгіршому – закінчиться пожежею. Тому не забувайте ніколи відключати будинок від зовнішніх мереж.

Держенергонагляд радить підключати генератор через опрокидуючийся рубильник, або через систему автоматичного включення резерву. У такому разі підключати кабель станції слід підключати знизу. Резервна фаза для підключення генератора має бути лише одна.

Купуючи генератор, слід звернути увагу на його потужність. Вона не повинна бути більшою, ніж домашня мережа та пропускна здатність розетки. Зазвичай, це 3,5 кВт максимум або 15А. Якщо значення потужності обладнання та можливостей розетки не збігаються – підключати техніку заборонено.

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