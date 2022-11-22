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Як зарядити смартфон без електрики

Сьогодні 12:29
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Якщо під планові графіки відключення електрики у Дніпрі можна підлаштуватися та завчасно зарядити гаджети, то до аварійних готових ніколи не будеш. Щоб відключення світла не залишило без телефону та зв'язку, журналісти dnepr.info зібрали ТОП-3 способа зарядити смартфон та ноутбук без електрики.

Новости Днепра про Як зарядити смартфон без електрики

Замість повербанків, які заряджаються від мережі, можна купити компактні акумулятори на сонячних батареях. Ціни на них стартують від 2 тис. Але завдяки такому пристрої можна не перейматися тим, що не зарядили «банку», а просто встановити їх на балконі чи підвіконні. Навіть у похмурий день такі батареї все одно заряджатимуться і зможуть ділитися енергією з іншими пристроями.

Новости Днепра про Як зарядити смартфон без електрики

Ті, хто не довіряє тільки сонячним батареям, можуть скористатися повербанками з сонячними панелями. Крім енергії сонця, вони заряджаються також і від розетки. Ціни на такі пристрої починаються від 3 тис. грн.

Новости Днепра про Як зарядити смартфон без електрики

Також у магазинах можна знайти і ліхтарик із сонячними батареями. У таких пристроїв є порт, і за допомогою них також можна заряджати телефони. Тож ліхтарик допоможе бути не лише зі світлом, а й зі зв’язком. Ціна на такий пристрій може стартувати від 1,5 тис. грн.

Новости Днепра про Як зарядити смартфон без електрики

Ще один варіант для заряджання телефону – ручний генератор чи динамо-машина. Працюють вони від механічної дії: потрібно крутити ручку і всередині пристрою виробляється електроенергія. Незважаючи на недешеву вартість пристрою – від 2 тис грн, наскільки потужним буде заряд електрики та чи зможе він зарядити телефон – достеменно невідомо. Також є вже «готові» пауербанки та ліхтарики із вбудованими в них ручними генераторами. Найдешевший ліхтарик з динамо-машиною коштуватиме 100-300 грн.

Новости Днепра про Як зарядити смартфон без електрики

 

 

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