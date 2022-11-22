Як зарядити смартфон без електрики

Якщо під планові графіки відключення електрики у Дніпрі можна підлаштуватися та завчасно зарядити гаджети, то до аварійних готових ніколи не будеш. Щоб відключення світла не залишило без телефону та зв'язку, журналісти dnepr.info зібрали ТОП-3 способа зарядити смартфон та ноутбук без електрики.

Замість повербанків, які заряджаються від мережі, можна купити компактні акумулятори на сонячних батареях. Ціни на них стартують від 2 тис. Але завдяки такому пристрої можна не перейматися тим, що не зарядили «банку», а просто встановити їх на балконі чи підвіконні. Навіть у похмурий день такі батареї все одно заряджатимуться і зможуть ділитися енергією з іншими пристроями.

Ті, хто не довіряє тільки сонячним батареям, можуть скористатися повербанками з сонячними панелями. Крім енергії сонця, вони заряджаються також і від розетки. Ціни на такі пристрої починаються від 3 тис. грн.

Також у магазинах можна знайти і ліхтарик із сонячними батареями. У таких пристроїв є порт, і за допомогою них також можна заряджати телефони. Тож ліхтарик допоможе бути не лише зі світлом, а й зі зв’язком. Ціна на такий пристрій може стартувати від 1,5 тис. грн.

Ще один варіант для заряджання телефону – ручний генератор чи динамо-машина. Працюють вони від механічної дії: потрібно крутити ручку і всередині пристрою виробляється електроенергія. Незважаючи на недешеву вартість пристрою – від 2 тис грн, наскільки потужним буде заряд електрики та чи зможе він зарядити телефон – достеменно невідомо. Також є вже «готові» пауербанки та ліхтарики із вбудованими в них ручними генераторами. Найдешевший ліхтарик з динамо-машиною коштуватиме 100-300 грн.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: