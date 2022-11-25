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  • Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

Сегодня 11:05
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Вчера по всему Днепру не было воды, света, телефонной связи и Интернета, не ходил коммунальный транспорт и часть горожан не пошла на работу. Большая часть торговых сетей, аптек и прочих магазинов также не работали, потому что были обесточены. Купить продукты можно было только за наличные и либо в маленьких магазинчиках, где стояли генераторы, либо в тех торговых точках, где продавцы отпускали товар с фонариками в руках.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

Журналисты dnepr.info сделали фоторепортаж, как город пережил вчерашний блекаут.

Увидеть свет можно было только в магазинах с работающими генераторами. Узнать, что торговая точка открыла можно было уже на подходе к ней. Техника, подающая электроэнергию, работала довольно шумно.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

 

Банкоматы не работали, снять деньги и рассчитаться карточкой было невозможно, поэтому везде отпускали товар только за наличные.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

 

В работающих на генераторах магазинах наблюдался ажиотаж.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

 

Большинство больших магазинов были закрыты.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

В тех, где не было света к вечеру в торговых залах разместили фонарики, чтобы люди могли купить еду и запускали всего по нескольку человек. Из-за большого количества желающих скупиться у входа в магазины выстраивались очереди в несколько метров.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

Не меньший ажиотаж наблюдался и у торговых точек с водой. Очереди тут начались еще 23 вечером, 24 днем – продолжились. Они были не большие, но стабильные и постоянные.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

 

В некоторых домах можно было набрать техническую воду из подвала.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

 

Пока горожане стояли в очереди, коммунальщики продолжали делать свою работу.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

Очередей на заправках к вечеру вчерашнего дня не было, но бензин можно было купить только по талонам или через приложение.

Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

Заправки работали от генераторов.

Под вечер в некоторых районах Днепра появилось электричество, вода и отопление. Или что-то одно из этого.

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Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)Українська Новости Днепра про Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)Русский

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