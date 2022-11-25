Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

Журналисты dnepr.info сделали фоторепортаж, как город пережил вчерашний блекаут.
Увидеть свет можно было только в магазинах с работающими генераторами. Узнать, что торговая точка открыла можно было уже на подходе к ней. Техника, подающая электроэнергию, работала довольно шумно.
Банкоматы не работали, снять деньги и рассчитаться карточкой было невозможно, поэтому везде отпускали товар только за наличные.
В работающих на генераторах магазинах наблюдался ажиотаж.
Большинство больших магазинов были закрыты.
В тех, где не было света к вечеру в торговых залах разместили фонарики, чтобы люди могли купить еду и запускали всего по нескольку человек. Из-за большого количества желающих скупиться у входа в магазины выстраивались очереди в несколько метров.
Не меньший ажиотаж наблюдался и у торговых точек с водой. Очереди тут начались еще 23 вечером, 24 днем – продолжились. Они были не большие, но стабильные и постоянные.
В некоторых домах можно было набрать техническую воду из подвала.
Пока горожане стояли в очереди, коммунальщики продолжали делать свою работу.
Очередей на заправках к вечеру вчерашнего дня не было, но бензин можно было купить только по талонам или через приложение.
Заправки работали от генераторов.
Под вечер в некоторых районах Днепра появилось электричество, вода и отопление. Или что-то одно из этого.
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