Тарифи на електроенергію можуть зрости з 1 червня: якою буде вартість світла - Днепр Инфо
Тарифи на електроенергію можуть зрости з 1 червня: якою буде вартість світла
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Сегодня 16:51

Ціни на електроенергію можуть зрости вже з 1 червня.

Новости Днепра про Тарифи на електроенергію можуть зрости з 1 червня: якою буде вартість світла

Такий прогноз озвучив нардеп та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, пише “Телеграф”.

Посадовець зауважив, що ситуація зі світлом найближчим часом трохи поліпшиться, але відключення у вечірні пікові години залишаться.

За словами нардепа, відключення не почалися після останніх масових обстрілів лише тому, що у квітні була аномально тепла погода. А з настанням холодів у травні люди почали частіше використовувати електроприлади, через що споживання електроенергії зросло на 1000 мВт.

Крім цього, атомні електростанції, які працювали на максимумі потужностей, знизили виробництво десь на 500 мВт через потребу регламентних ремонтних робіт.

Нині тривають переговори із західними фінансовими інституціями щодо залучення кредитів на відновлення генерації. Також йдуть активні обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Тарифи можуть зрости вже з 1 червня. Ціна за кіловат може сягнути 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Отримані кошти, за словами Нагорняка, підуть не компаніям, які обслуговують людей, а будуть витрачатися на розвиток генерації. 

 Енергоатом щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, Укргідроенерго — на близько 25 млрд грн. Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива, – зауважив Нагорняк. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де дізнатись графіки відключення світла у Дніпрі.

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Новости Днепра про Тарифи на електроенергію можуть зрости з 1 червня: якою буде вартість світлаУкраїнська

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