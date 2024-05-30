Водоканали Дніпра та області підвищать тарифи на воду, але не для всіх

Для населення тарифи поки що залишаться незмінними.

НКРЕКП опублікувала постанови про підвищення тарифів на водопостачання. Нові ціни діятимуть вже з 1 червня. Зміни стосуються і водоканалів Дніпропетровщини, повідомив голова облради Микола Лукашук.

Водночас для побутових споживачів підвищення тарифів на водопостачання не торкнеться.

Якими будуть ціни для юридичних осіб?

ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС:

юридичним особам у сфері водопостачання та водовідведення – 25,83 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 22,76 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

іншим юридичним особам – 50,52 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 42,21 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

При цьому тариф на водопостачання для побутових споживачів залишити на рівні 24 лютого 2022 року – 30,20 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

КП “АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД” ДОР:

Водопостачання:

юридичним особам у сфері водопостачання та водовідведення – 11,72 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 9,47 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

іншим юридичним особам – 18,81 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 15,43 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Водовідведення:

юридичним особам у сфері водопостачання та водовідведення – 13,40 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 9,15 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

іншим юридичним особам – 16,95 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 13,14 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Для побутових споживачів:

на водопостачання – 11,18 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на водовідведення – 10,58 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

КП “Дніпроводоканал”

на водопостачання – 24,18 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на водовідведення – 11,69 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

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