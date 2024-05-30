Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Водоканали Дніпра та області підвищать тарифи на воду, але не для всіх

Сьогодні 15:18
просмотров

Для населення тарифи поки що залишаться незмінними.

Новости Днепра про Водоканали Дніпра та області підвищать тарифи на воду, але не для всіх

НКРЕКП опублікувала постанови про підвищення тарифів на водопостачання. Нові ціни діятимуть вже з 1 червня. Зміни стосуються і водоканалів Дніпропетровщини, повідомив голова облради Микола Лукашук. 

Водночас для побутових споживачів підвищення тарифів на водопостачання не торкнеться.

Якими будуть ціни для юридичних осіб?

ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС:

  • юридичним особам у сфері водопостачання та водовідведення – 25,83 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 22,76 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
  • іншим юридичним особам – 50,52 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 42,21 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

При цьому тариф на водопостачання для побутових споживачів залишити на рівні 24 лютого 2022 року – 30,20 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

КП “АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД” ДОР:

Водопостачання:

  • юридичним особам у сфері водопостачання та водовідведення – 11,72 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 9,47 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
  • іншим юридичним особам – 18,81 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 15,43 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Водовідведення:

  • юридичним особам у сфері водопостачання та водовідведення – 13,40 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 9,15 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
  • іншим юридичним особам – 16,95 грн за 1 куб. м (без ПДВ), було – 13,14 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Для побутових споживачів:

  • на водопостачання – 11,18 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
  • на водовідведення – 10,58 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

КП “Дніпроводоканал”

  • на водопостачання –  24,18 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
  • на водовідведення – 11,69 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Читайте також:

Новости Днепра про Водоканали Дніпра та області підвищать тарифи на воду, але не для всіхУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    Юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції

    Плавчиня з Кам’янського Тетяна Афанасьєва пронесла факел з олімпійським вогнем…

    Над Дніпром знову зафіксували незвичне оптичне явище: що це значить
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:21
    Над Дніпром знову зафіксували незвичне оптичне явище: що це значить

    Цьогоріч в Дніпрі декілька раз спостерігали за сонячним галом, сьогодні…

    На Дніпропетровщині матір трьох дітей тричі ловили на крадіжці майже 100 шоколадок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    На Дніпропетровщині матір трьох дітей тричі ловили на крадіжці майже 100 шоколадок

    Жительку Кам'янського двічі ловили за крадіжку шоколаду.

    На Дніпропетровщині розробили серію аудіо уроків англійської мови для людей з порушенням зору
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    На Дніпропетровщині розробили серію аудіо уроків англійської мови для людей з порушенням зору

    На засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення ухвалили рішення про підготовку…

    Наверх