Які нововведення чекають на мешканців Дніпра з 1 червня 2024 року: нові тарифи на світ та штрафи за грошовий переказ

Із завтрашнього дня на мешканців Дніпра чекає одразу кілька нововведень. Можливо, подорожчає електроенергія, у школярів починаються канікули, а старшокласники вже цього місяця готуються здавати НМТ.

Журналісти dnepr.info зібрали всі нововведення, які чекають на мешканців Дніпра та України з 1 червня.

Тариф на електроенергію

Цього тижня з’явилася інформація, що з першого літнього місяця для побутових споживачів може зрости ціна електроенергії до 4,8 грн за кВт/год. Зараз з 7 ранку до 23:00 вечора українці платять 2,64 грн за кВт/год, у нічний час діє тариф у два рази нижчий – 1,32 кВт/год.

Після обурення населення з’явилася чергова інформація про те, що 4,8 грн – це буде денний тариф або ж у таку суму коштуватиме кВт/год для тих, хто витрачатиме понад 100 кВт. Потім почали говорити, що і ліміт у 100 кВт буде переглянуто, а вчора ввечері перший заступник голови енергокомітету ВР Олексій Кучеренко заявив, що питання тарифів на електроенергію на засіданнях Уряду в четвер не розглядалося хоча мало.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що фінальне рішення щодо цін на електроенергію для побутових споживачів буде оголошено до кінця травня, а підвищення вартості тарифів залежатиме від обсягів спожитої електроенергії.

Мобілізація

Протягом усього першого місяця літа військовозобов’язані мають побувати у ТЦК та оновити свої облікові дані. Зробити це мають увсі військовзобовязані у віці від 18 до 60 років, у тому числі й ті, хто не придатний до військової служби.

15 червня є останнім днем ​​постановки на облік тих, кого раніше було з нього знято у зв’язку з виїздом за кордон. Для цього військовозобов’язаний має особисто з’явитися до ТЦК.

З 18 червня в Україні планують запустити сервіс, де буде цифровий військово-обліковий документ із QR-кодом. Відсканувавши його працівник поліції чи ТЦК зможе дізнатися всю інформацію про військовозобов’язаного. Документ матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий варіант військового квитка.

Також цього місяця планується запуск онлайн-рекрутингу до лав Сил оборони у додатку «Резерв+». Військовозобов’язаний матиме можливість самостійно вибрати спеціальність в армії.

Підвищення пенсій

Частину українців у червні чекає на підвищення пенсій. Суми виплат зростуть у тих, кому минулого місяця було проведено перерахунок – це пенсіонери, які після виходу на пенсію встигли опрацювати 2, 4 або більше років.

Такий перерахунок проводиться для працюючих пенсіонерів раз на два роки. Ті, хто не підпадає під перерахунок виплат у квітні, можуть самостійно подати документи на перерахунок. Хоча перерахунок було проведено у квітні, виплати на рахунок пенсіонерів почнуть надходити лише у червні.

Сума підвищення пенсії буде індивідуальною для кожного пенсіонера та залежить від зарплати та страхового стажу.

НМТ та вступ до вузів

Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 25 червня. Триває період реєстрації на вступні іспити до магістратури та аспірантури.

З 11 червня стартує додаткова сесія з НМТ. Усі бажаючі матимуть змогу зареєструватися до 19 червня.

Також із початком літа у школярів стартували літні канікули.

Штраф за банківський переказ

Національний банк України хоче обмежити карткові перекази до 100 тис грн на місяць і не більше 30 переказів на картку на місяць. Проте такі переклади стосуються переважно сегмента р2р, тобто фізичних осіб.

У НБУ вважали, що такі ліміти операцій не вплинуть на діяльність 98% клієнтів банку. Їх встановлюють, щоб завадити проводити зловмисникам тіньові платежі через каточки фізосіб, наприклад, для несплати податків та іншої протизаконної діяльності.

У НБУ наголосили, що можливе створення реєстру скомпрометованих карток, на які нараховувалися такі перекази. Але за наявності підтверджених підстав за рішенням фінмоніторингу банку ліміти для переказів конкретної особи можуть збільшувати. Поки ж планується, що у разі введення лімітів на переказ коштів порушників чекатиме штраф.

Вихідні

У червні на нас чекає церковне свято Троїцька – 23 червня та День Конституції – 28 червня. Раніше ці дні були всеукраїнськими вихідними, але у зв’язку з військовим становищем усі позачергові вихідні скасовані, і це будуть звичайні робочі дні.

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