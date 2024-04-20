Сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом

Оборонці неба збили ворожий БпЛА на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Приземлили ще один БпЛА. Його оборонці неба збили над Синельниківським районом, – йдеться у повідомленні.

Ворожий дрон було знищено сьогодні, близько дев’ятої ранку.

Також сьогодні вранці підрозділ ПвК “Схід” знищив над Новомосковським районом ворожу ракету.

Вночі над Криворізьким районом сили ППО приземлили розвідувальний дрон.

Сьогодні ми писали про те, що внаслідок російської атаки у Дніпрі загинуло 3 людини, 24 – постраждало.

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