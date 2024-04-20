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  • У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 – постраждало

У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 – постраждало

Сьогодні 08:55
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У Дніпрі надзвичайники завершили рятувальні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 - постраждало

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вночі рятувальники дістали з під завали тіло загиблого чоловіка. 

Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 – постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС, — йдеться у дописі.

Загалом через російські атаки на Дніпропетровщину загинуло 8 осіб, з них – 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих одна дитина.

Редакція висловлює щирі співчуття усім жертвам російського терору.

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Новости Днепра про У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 - постраждалоУкраїнська

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