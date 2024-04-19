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Кам’янське почали заселяти гігантські метелики

Сьогодні 22:00
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У Кам'янському на Дніпропетровщині вирощують гігантських метеликів.

Новости Днепра про Кам'янське почали заселяти гігантські метелики

У Кам’янському почали “вилупляться” гігантські метелики. Мова йде про павиноочку грушеву. Це найбільший нічний метелик Європи, який занесений до Червоної книги України, позаяк чисельність комахи на території нашої країни незначна. Хоча за словами Павла Бульби, який і показав величезних комах, на Дніпропетровщині їх чимало.

Кам’янське, 17-18.04.2024р. Почався вихід з лялечок павиноочок грушевих (Saturnia pyri), що зимували на вулиці. Зазвичай це травнева подія, проте в цьому році все раніше, – написав він у Facebook-спільноті “Комахи України”.

Ці метелики, на жаль, майже не виживають у дикій природні, позаяк в них є чужорідна для нашої країни генетична інформація (частина батьків французького походження) і випускати таких метеликів на волю дуже небажано. 

Їхня чисельність стрімко зменшується також через знищення природних біотопів – чагарників та рідколісся, а також через широке застосування пестицидів, які почали розпилювати в лісах, парках та садах.

Новости Днепра про Кам'янське почали заселяти гігантські метелики

Новости Днепра про Кам'янське почали заселяти гігантські метелики

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