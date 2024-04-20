Силы ПВО сбили БпЛА над Синельниковским районом

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Приземлили еще один БПЛА. Его защитники неба сбили над Синельниковским районом, — говорится в сообщении.
Вражеский дрон был уничтожен сегодня, около девяти утра.
Также сегодня утром подразделение ПВК «Восход» уничтожило над Новомосковским районом вражескую ракету.
Ночью над Криворожским районом силы ПВО приземлили разведывательный дрон.
Сегодня мы писали о том, что в результате российской атаки в Днепре погибли 3 человека, 24 – пострадали.
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