6-річний хлопчик, якого рятують в Дніпрі, через ракетний удар втратив всю родину

Дитину дивом вдалося повернути до життя, а ось всі його рідні - загинули.

Вранці 19 квітня, крім Дніпра, ракетами атакували Синельникове. Під удар потрапив приватний сектор. Знищено кілька будинків, потрощено ще кілька десятків споруд.

В одному із зруйнованих будинків загинула вся родина – бабуся, мама, 14-річна дівчинка та її 8-річний братик. У живих залишився лише наймолодший з сім’ї – 6-річний хлопчик. Спочатку повідомлялося, що малий теж загинув, але потім з’ясувалося, що дитину змогли повернути до життя в лікарні Дніпра.

Хлопчик у важкому стані, однак є надія, що він викарабкається. Про трагедію, яку важко усвідомити розповів голова облради Микола Лукашук. За його словами, батько малого помер ще рік тому, а сьогодні він втратив решту родини.

Дитина зараз знаходиться в обласній лікарні. У нього осколкові поранення щелепи, опіки, струс мозку. Стан малого стабілізували, його життю вже нічого не загрожує.

Відомо, що у хлопчика є родичі по батькові лінії – це рідна тітка, якій вже повідомили трагічну звістку. Жінка плануює оформити опікунство над малим.

Немає слів, які могли б описати цей жах, злість і розпач. Кожен російський військовий злочинець, причетний до терору проти українців, понесе справедливе покарання, – пише Лукашук.

На руїнах будинку залишилися собаки, які дивом залишилися живими.

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