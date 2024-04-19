Запшикав обличчя газовим балончиком: у Дніпрі підліток пограбував чоловіка

У Дніпрі підліток пограбував чоловіка.

У Дніпрі 17-річний хлопець забризкав обличчя чоловіка газовим балончиком та пограбував його.

Пограбування сталося 17 квітня. За словами 22-річного потерпілого, він хотів продати свій мобільний телефон та розмістив оголошення про це на спеціалізованому сайті. Через деякий час йому зателефонував покупець та запропонував зустрітись.

На місці зустрічі, коли телефон опинився у руках неповнолітнього грабіжника, він раптово бризнув газовим балончиком продавцю в обличчя та втік.

Протягом двох годин 17-річного хлопця затримали та повернули власнику викрадене майно. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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