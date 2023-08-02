Сума штрафу вас здивує: як покарали юнака в Range Rover на дніпровських номерах, який слухав Лєпса у Львові

Галицький суд розглянув справу юнака в Range Rover на дніпровських номерах, який слухав Лєпса у Львові.

У Львові винесли вирок юнаку, який гучно слухав Лєпса в центрі міста. Про це пише Zaxid.net.

Хлопець на суд не прийшов, але йому винесли вирок за статтею “дрібне хуліганство” та зобов’язали заплатити 51 гривню штрафу, а також судовий збір у розмірі 537 гривень.

Нагадаємо, на початку травня у Львові розгорівся скандал із молодиками в Range Rover на дніпровських номерах, які гучно слухали пісні путініста Лєпса в центрі міста. Тоді їм зробив зауваження журналіст Роман Гурський, але юнаки не відреагували на прохання вимкнути музику. Натомість вони почали вибивати з рук чоловіка телефон та ніби-то вдарили його в лице.

Пізніше молодики залишили машину на узбіччі та пішки втекли вулицями Львова. Згодом у соцмережах розгорівся скандал, на який відреагували в патрульній поліції Львова.

Правоохоронці з’ясували, що за кермом знаходився 26-річний мешканець Донецької області, а агресивно поводив себе 20-річний мешканець Одеси. У відділку поліції він отримав протокол за хуліганські дії. Після проведення поліцейськими усіх дій учасники інциденту отримали повістки від військових.

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