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У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь діти “грали у футбол” стрижем

Сьогодні 10:58
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Людська жорстокість не має меж...

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь діти

Днями на житловому масиві Червоний Камінь стався неприємний інцидент – діти “грали у футбол” стрижем.

Про це повідомили місцеві мешканці у ФБ-спільноті “Діти повітря. Стрижі та кажани”.

Дорослі вчасно помітили це та врятували нещасну пташку.

Дніпро. Кар’єр на Червоному Камені. Група хлопчиків жбурляла цю маленьку пташку, як м’ячик. Люди, на щастя, змогли її забрати, – написали містяни.

У результаті у стрижа пошкоджені ніжки.

Шановні батьки, виховуйте своїх дітей гуманними, добрими не лише до людей, а й до тварин! Жорстокість, що у характері ваших чад, спочатку проявляється стосовно слабких і беззахисних, потім людей, і потім позначиться на вас самих, – закликали небайдужі містяни.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь діти

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь діти Українська

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