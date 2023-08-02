Сумма штрафа вас удивит: как наказали юношу в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове

Галицкий суд рассмотрел дело молодого человека в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове.

Во Львове вынесли приговор молодому человеку, который громко слушал Лепса в центре города. Об этом пишет Zaxid.net.

Парень на суд не пришел, но ему вынесли приговор по статье «мелкое хулиганство» и обязали заплатить 51 гривну штрафа, а также судебный сбор в размере 537 гривен.

Напомним, в начале мая во Львове разгорелся скандал с молодыми людьми в Range Rover на днепровских номерах, громко слушавших песни путиниста Лепса в центре города. Тогда им сделал замечание журналист Роман Гурский, но юноши не отреагировали на просьбу выключить музыку. Они начали выбивать из рук мужчины телефон и ударили его по лицу.

Позже молодые люди оставили машину на обочине и пешком скрылись по улицам Львова. Со временем в соцсетях разгорелся скандал, на который отреагировали в патрульной полиции Львова.

Правоохранители выяснили, что за рулем находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивно вел себя 20-летний житель Одессы. В отделении полиции он получил протокол за хулиганские действия. После проведения полицейскими всех действий участники инцидента получили повестки от военных.

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