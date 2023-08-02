Взяв заручницю: у Марганці чоловік підірвав гранату в пенсійному фонді

Як розповіли у поліції, о 08:56 на лінію “102” повідомили про те, що невідомий чоловік зайшов до управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.
На місце події негайно прибули правоохоронці. Вони вмовили чоловіка відпустити жінку, він зробив це, а потім підірвав гранату.
У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські надали йому домедичну допомогу.
Інші люди не постраждали.
Що стало причиною такого вчинку чоловіка – поки невідомо.
За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зараз на місці події тривають слідчі дії.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Батьки, будь ласка, не залишайте дітей без нагляду!
Підготуйтеся!
У Дніпропетровській області з річки дістали тіло чоловіка.
З 1 серпня деякі категорії переселенців залишаться без виплат від…