Взяв заручницю: у Марганці чоловік підірвав гранату в пенсійному фонді

Сьогодні, 2 серпня, в управлінні пенсійного фонду у Марганці пролунав вибух.

Як розповіли у поліції, о 08:56 на лінію “102” повідомили про те, що невідомий чоловік зайшов до управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

На місце події негайно прибули правоохоронці. Вони вмовили чоловіка відпустити жінку, він зробив це, а потім підірвав гранату.

У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські надали йому домедичну допомогу.

Інші люди не постраждали.

Що стало причиною такого вчинку чоловіка – поки невідомо.

За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зараз на місці події тривають слідчі дії.

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