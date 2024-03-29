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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців

Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців

Сьогодні 11:52
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців

З 22 до 24 березня у місті Буча Київської області проходив Кубок України з рукопашного бою, присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Участь у змаганнях взяли 200 спортсменів із 15 регіонів країни.

Спортсмени з Дніпра вибороли на Кубку 13 медалей різного ґатунку: 8 золотих, 3 срібні та 2 бронзові.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Зазначається, що в командному заліку збірна команда області виборола друге місце в розділі «легкий контакт» та третє місце в розділі «дозований контакт». А спортсмен Мурад Гусейнов отримав спеціальну відзнаку «За кращий прийом».

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців

Нагадаємо, раніше ми писали, що танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенцівУкраїнська

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