Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців

З 22 до 24 березня у місті Буча Київської області проходив Кубок України з рукопашного бою, присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Участь у змаганнях взяли 200 спортсменів із 15 регіонів країни.
Спортсмени з Дніпра вибороли на Кубку 13 медалей різного ґатунку: 8 золотих, 3 срібні та 2 бронзові.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Зазначається, що в командному заліку збірна команда області виборола друге місце в розділі «легкий контакт» та третє місце в розділі «дозований контакт». А спортсмен Мурад Гусейнов отримав спеціальну відзнаку «За кращий прийом».
Нагадаємо, раніше ми писали, що танцювальна пара з Дніпра стала срібним призером міжнародних змагань з бальних танців.
Читайте також:
Автор:
На проспекті Свободи у Дніпрі серед багатоквартирних та приватних будинків…
У Дніпрі чоловік зберігав у себе вдома 110 кг тротилу.
Ціль атаки - критична інфраструктура.
Від самого ранку тривають обстріли Нікопольського району.