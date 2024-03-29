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  • Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

Сегодня 11:52
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Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

С 22 по 24 марта в городе Буча Киевской области проходил Кубок Украины по рукопашному бою, посвященный памяти павших спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из 15 регионов страны.

Спортсмены из Днепра завоевали на Кубке 13 медалей разного достоинства: 8 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что в командном зачете сборная команда области завоевала второе место в разделе «легкий контакт» и третье место в разделе «дозированный контакт». А спортсмен Мурад Гусейнов получил специальную награду «За лучший прием».

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

Напомним, ранее мы писали, что танцевальная пара из Днепра стала серебряным призером международных соревнований по бальным танцам.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцевУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцевРусский

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