Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

С 22 по 24 марта в городе Буча Киевской области проходил Кубок Украины по рукопашному бою, посвященный памяти павших спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из 15 регионов страны.
Спортсмены из Днепра завоевали на Кубке 13 медалей разного достоинства: 8 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Отмечается, что в командном зачете сборная команда области завоевала второе место в разделе «легкий контакт» и третье место в разделе «дозированный контакт». А спортсмен Мурад Гусейнов получил специальную награду «За лучший прием».
Напомним, ранее мы писали, что танцевальная пара из Днепра стала серебряным призером международных соревнований по бальным танцам.
Читайте также:
Автор:
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение…
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…
В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого.
Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.
Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.
В Днепре мужчина хранил у себя дома 110 кг тротила.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!