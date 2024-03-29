Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев

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С 22 по 24 марта в городе Буча Киевской области проходил Кубок Украины по рукопашному бою, посвященный памяти павших спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из 15 регионов страны.

Спортсмены из Днепра завоевали на Кубке 13 медалей разного достоинства: 8 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что в командном зачете сборная команда области завоевала второе место в разделе «легкий контакт» и третье место в разделе «дозированный контакт». А спортсмен Мурад Гусейнов получил специальную награду «За лучший прием».

Напомним, ранее мы писали, что танцевальная пара из Днепра стала серебряным призером международных соревнований по бальным танцам.

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