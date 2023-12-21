Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше

Важлива інформація!

Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі трамваї №6 та №9 закінчать свою роботу раніше.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на Амурському мосту.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамваї №6

від площі Старомостова о 21:10;

від Інституту мінеральних ресурсів о 21:33.

Трамваї №9

від площі Старомостова о 20:31;

від М’ясокомбінату о 21:13.

Враховуйте зміни під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у п’ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиці.

Читайте також:

Українська

Автор: