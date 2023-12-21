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  • Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше

Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше

Сьогодні 13:30
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше

Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі трамваї №6 та №9 закінчать свою роботу раніше.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на Амурському мосту.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамваї №6

  • від площі Старомостова о 21:10;
  • від Інституту мінеральних ресурсів о 21:33.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше

Трамваї №9

  • від площі Старомостова о 20:31;
  • від М’ясокомбінату о 21:13.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше

Враховуйте зміни під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у п’ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиці

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу ранішеУкраїнська

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