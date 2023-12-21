Сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше

Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі трамваї №6 та №9 закінчать свою роботу раніше.
Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на Амурському мосту.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамваї №6
Трамваї №9
Враховуйте зміни під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у п’ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиці.
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