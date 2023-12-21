Сегодня в Днепре трамваи, курсирующие с правого на левый берег, закончат работу раньше

Учитывайте изменения во время поездок по городу!

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети на Амурском мосту.

Сегодня, 21 декабря, в Днепре трамваи №6 и №9 закончат свою работу раньше.

С 14 по 16 декабря в Броварах проходил чемпионат Украины…

В ночь на 22 декабря состоится пик потока Урсиды.

Этой зимой церковные зимние праздники жители Днепра отмечают раньше обычного.…

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