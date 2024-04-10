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  • Сьогодні у Дніпрі популярний автобус курсуватиме за скороченим маршрутом: деталі

Сьогодні у Дніпрі популярний автобус курсуватиме за скороченим маршрутом: деталі

Сьогодні 11:13
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярний автобус курсуватиме за скороченим маршрутом: деталі

Сьогодні, 10 квітня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.

Так, з 7:00 автобус №98 курсує за скороченим маршрутом – кінцева зупинка тимчасово буде біля переїзду зі сторони вул. Іларіонівської. Це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття на підходах до залізничного переїзду 196 км Нижньодніпровськ — Вузол (вул. Кадрова). Детальніше про це – читайте ТУТ!

Також продовжують діяти такі зміни в роботі громадського транспорту:

  • трамваї №12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;
  • трамваї №16 тимчасово припинили рух;
  • у пікові години у місті курсує тимчасовий тролейбусний маршрут №9К від Заводу металовиробів до площі Космічної.

Ці зміни пов’язані з ремонтом аварійних трамвайних переїздів на просп. Богдана Хмельницького – роботи ще продовжуються на перехрестях з вул. Шинною та вул. 152-ї Дивізії.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярний автобус курсуватиме за скороченим маршрутом: деталіУкраїнська

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