Сьогодні у Дніпрі популярний автобус курсуватиме за скороченим маршрутом: деталі

Сьогодні, 10 квітня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.
Так, з 7:00 автобус №98 курсує за скороченим маршрутом – кінцева зупинка тимчасово буде біля переїзду зі сторони вул. Іларіонівської. Це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття на підходах до залізничного переїзду 196 км Нижньодніпровськ — Вузол (вул. Кадрова). Детальніше про це – читайте ТУТ!
Також продовжують діяти такі зміни в роботі громадського транспорту:
Ці зміни пов’язані з ремонтом аварійних трамвайних переїздів на просп. Богдана Хмельницького – роботи ще продовжуються на перехрестях з вул. Шинною та вул. 152-ї Дивізії.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
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