Сегодня в Днепре популярный автобус будет курсировать по сокращенному маршруту: детали

Важная информация!

Сегодня, 10 апреля, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.

Так, с 7:00 автобус №98 курсирует по сокращенному маршруту – конечная остановка временно будет возле переезда со стороны ул. Илларионовской. Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на подходах к железнодорожному переезду 196 км Нижнеднепровск — Узел (ул. Кадровая). Подробнее об этом — читайте ЗДЕСЬ!

Также продолжают действовать следующие изменения в работе общественного транспорта:

трамваи №12 курсируют от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского;

трамваи №16 временно прекратили движение;

в пиковые часы в городе курсирует временный троллейбусный маршрут №9К от Завода металлоизделий до площади Космической.

Эти изменения связаны с ремонтом аварийных трамвайных переездов на просп. Богдана Хмельницкого — работы еще продолжаются на перекрестках с ул. Шинной и ул. 152-й Дивизии.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

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